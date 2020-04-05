سيلينا غوميز تعترف بإصابتها بمرض نفسي: شعرت بالرعب والراحة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلّت المُغنّية العالمية سيلينا غوميز البالغة من العُمر 27 عامًا على جمهورها من خلال بثٍ مُباشرٍ عبر برنامج Bright Minded الذي أطلقته المُغنّية العالمية مايلي سايرس مؤخرًا، والذي تقوم ببثّه من منزلها مُباشرةً في ظل الحجر المنزلي الذي تخضع له مُعظم بلاد العالم لوقف تفشّي فايروس كورونا، وتستضيف كُلّ يومٍ ضيفًا جديدًا، وتذيعه من الاثنين إلى الجُمعة بشكلٍ أسبوعيّ.

وكشفت سيلينا للمرّة الأولى عن أنّه قد تمّ تشخيصها باضطراب ثنائي القطب، حيث قالت بأنها ممتنة لاكتشاف سبب معاناتها لسنوات عديدة، كما أنها تريد اكتساب كل المعرفة عن هذه الحالة.

وخلال المحادثة الصريحة حول الصحة العقلية، قالت سيلينا إنه تم تشخيصها بعد زيارةٍ لها إلى مستشفى ماكلين، وهو مرفق للأمراض النفسية ومركز أبحاث علم الأعصاب في ماساتشوستس.

وأوضحت قائلة: "لقد ذهبت مؤخرًا إلى أحد أفضل مستشفيات الأمراض العقلية في أمريكا، مستشفى ماكلين، وقد ناقشت أنه بعد سنوات من خوض الكثير من الأشياء المختلفة، أدركت أنني ثنائية القطب".

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وبعد معرفة التشخيص، قالت سيلينا إنها شعرت بأجزاءٍ متساويةٍ منها بالرّعب والرّاحة؛ مرعوبة لأنّه تمّ رفع الحجاب عمّا كان يحدث معها، ومرتاحة لأنها أصبحت أخيرًا تعرف سبب معاناتها من حالات الاكتئاب والقلق المختلفة لسنوات عديدة، وأضافت: "لم يكن لدي أي وعي أو إجابات كاملة عن هذه الحالة. وعندما أحصل على مزيد من المعلومات، فهذا سيساعدني بالفعل، ولا يخيفني بمجرد أن أعرف ذلك".

واستطردت سيلينا قائلةً: "عندما كنت أصغر سنًا، كنت أخاف من العواصف الرعدية، واشترت لي والدتي كل هذه الكتب عن العواصف الرعدية وكانت تقول كلما علمت نفسك أكثر بهذا الأمر، لن تخافي منه، وقد نفعني ذلك بشكلٍ كلّي، وهذا شيء يساعدني كثيرا".

وأشارت سيلينا إنه خلال نشأتها في تكساس، لم يكن الوضع مُشجّعًا للحديث عن العواطف، فقالت: "أنا من ولاية تكساس، وليس من المعروف التحدث عن الصحة العقلية. عليك أن تبدو باردًا. ثم أرى الغضب يتراكم لدى الأطفال والمراهقين أو أي شباب؛ لأنهم يريدون ذلك بشدة. أشعر فقط أنّه عندما قلت أخيرًا ما كنت سأقوله، أردت أن أعرف كل شيء عنه. وأزيل الخوف بعيدا".