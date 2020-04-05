ماريا شارابوفا تتيح رقم هاتفها لجميع متابعيها.. ما علاقة كورونا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في خطوةٍ قد تبدو غريبةً بعض الشيء، قررت نجمة التنس الروسية المعتزلة ماريا شارابوفا أن تجعل رقم هاتفها متاحا لمتابعيها وذلك من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقامت النجمة المعتزلة بنشر الرقم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف كسر الروتين والملل اللذين يصيبانها نتيجة "التباعد الاجتماعي" القسري الذي تفرضه العديد من الدول كإجراءٍ احترازي للحد من تفشي الوباء العالمي.

وقالت ماريا في تغريدةٍ لها عبر حسابها في تويتر أرفقتها برقم هاتفها: "أرسل لي رسالة نصية! أخبرني عن حالتك ، أو اطرح أسئلة ، أو قل مرحبًا أي وصفات طعامٍ رائعة مرحب بها أيضا".

وأشارت ماريا في فيديو أرفقته بتغريدتها قائلة: "حاولت أن أجد طريقة للتواصل مع الجميع، وذلك بعد أن قمت الأسبوع الماضي بعمل فيديو مشترك مع 150 منكم كنت سعيدةً بأن أجيبهم عن أسئلتهم، لذا أردت أن أتواصل معكم مجددا".

وأضافت: "هذه الأزمة تضعنا أمام اختبار حقيقي للبعد الاجتماعي. أرجو أن تكتب لي رأيك. اكتب لي وانتظر جوابي"، مؤكدةً على أنَّ رقمها الحالي متاح للمقيمين في الولايات المتحدة وكندا، فيما لن تتمكن من الرد على المستخدمين من دول أخرى في الوقت الحالي.

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يُذكر أنَّ ماريا لاعبة تنس روسية كانت المصنفة الأولى عالميا عام 2005، بدأت مسيرتها الاحترافية عام 2001 واعتزلت في نهاية فبراير من هذا العام وهي حاصلة على خمس بطولات من الجراند سلام.

وأثبتت ماريا تواجدها في عالم التنس عندما أبدعت في بطولة ويمبلدون في عام 2004، وكان عمرها حينها 17 عامًا فقط، وبعد ذلك بعامين، فازت شارابوفا بثمانية ألقاب في بطولات رابطة اللاعبات المحترفات

وبعيدا عن رياضة التنس، فقد ظهرت شارابوفا كفتاة إعلانات مثل إعلان عن بدلة سباحة، وفي الفترة ما بين 2005 و2008، كانت أكثر كلمة بحث على الياهو على رياضى "ماريا شارابوفا".

وفي يوليو 2008، ونتيجة لنجاحها داخل وخارج الملعب، كانت أكثر رياضية في العالم أجرا، بمبلغ 26 مليون دولار أمريكي.

ومنذ فبراير 2007، كانت ماريا شارابوفا سفيرة للنوايا الحسنة في مشروع الأمم المتحدة الإنمائى، واختصت على وجه التحديد بالجهود المبذولة في تشيرنوبيل للتعافي من الكارثة النووية لعام 1986.