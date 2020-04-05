نادين نجيم وسيرين عبد النور.. 6 أمور مشتركة غير متوقعة بينهما! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تعتبر النجمتان اللبنانيتان سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم محط أنظار المتابعين في مختلف أنحاء الوطن العربي، وعادة ما يتم تداول أسمائهن على نطاق واسع.

واللافت في الأمر أنهما يتنافسن على عرش نجمة لبنان الأولى، في الوقت الذي تخطف فيه النجمتان سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم أنظار المتابعين وتحظيان بالثناء على تجسيد شخصيّتهما بمهنية واحترافية.

وبعيداً عن الخلافات التي تشب بينهما بين الحين والآخر، حضرنا لك نقاط تشابه بين النجمتين ربما لا يعرفها أحد.

مواليد شهر فبراير

ولدت سيرين عبد النور في 21 فبراير عام 1977، وفي نفس الشهر ولدت نادين نسيب نجيم 7 فبراير 1984.

مهنة الوالد: خياط

والد نادين نسيب نجيم كان يعمل خياطاً للملابس الرجالية، ومشغله في وسط العاصمة بيروت بمنطقة الأسواق، حيث التقى هناك للمرة الأولى بوالدتها التي ولدت وعاشت في لبنان.

أما والد سيرين، السيد إلياس عبد النور كان يعمل بمهنة الخياطة النسائية.

الأم غير لبنانية وأب لبناني

Advertisements

سيرين عبد النور والدتها يونانيّة، وتتمتع بجاذبية خاصّة، أما نادين نسيب نجيم فوالدتها تونسيّة، وهي من اللواتي حملن الكثير من مزايا جمال المرأة التونسيّة، من ناحية الشعر الأسود الكثيف، والعيون السوداء الكبيرة، والبشرة السمراء.

ملكات جمال

بدأت سيرين عبدالنور مسيرتها الفنية بمجال عروض الأزياء، وحصلت على لقب وتاج أجمل عارضة أزياء في العالم. أما مواطنتها نادين نسيب نجيب فهي حاصلة على لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004.

اكتشف موهبهتما شكري أنيس فاخوري

اكتشف الكاتب اللبناني شكري أنيس فاخوري، موهبة سيرين عبد النور الذي تعتبره "الأب الروحي" بالنسبة لها، لأنه كان سبباً في نجاحها وتألقها. حيث ترشحت سيرين في عام 2003 لكي تقوم ببطولة أول مسلسل درامي لها والذي يحمل اسم "ابنتي"، مما منحها هذا المسلسل فرصة للفوز بجائزة "الموريكس دور" كأفضل ممثلة لبنانية عام 2003.

دخلت نادين نسيب نجيم مجال التمثيل عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل "خطوة حب" ليكون تجربتها التمثيلية الأولى حيث حصلت على جائزة "الموريكس دور" لعام 2010.

الإنجاب متشابه

تشابه إنجاب سيرين عبدالنور ونادين نسيب نجيم من حيث العدد إثنين، وذكر وأنثى، بالاضافة إلى الترتيب أن المولود الأول أنثى.

فأنجبت نادين نجيم ابنتها هافن عام 2013 وابنها جيوفاني عام 2014، أما سيرين عبد النور لها بنت تدعى تاليا ولدت في 2011 وأنجبت طفلها الثاني في 2018 ويدعى كريستيانو.