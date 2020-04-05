شكرا لقرائتكم خبر عن "كده برضو يا قمر".. معلومات لا تعرفها عن الشاعر الراحل صلاح فايز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل الشاعر الكبير صلاح فايز فى الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 86 عاماً، وهو واحد من أشهر الشعراء فى الزمن الجميل، حيث قدم العديد من الأغانى لنجوم الطرب، وفى السطور التالية يرصد "عين" أشهر أعماله فى مجال الغناء مع المطربين الكبار:

1-أول أعماله فى سنة 1960 وهو فى عمر الـ25 سنة، أغنية بعد بيتنا ببيت كمان للفنان الراحل محمد فوزى، وأغنية "يا ولاد بلدنا يوم الخميس"

٢- أغنية "غدارين" لمحرم فؤاد، "كده برضو ياقمر"، "وطول عمرى استلطفك"، و"مشتريكى"، و"معقول نتقابل تانى"، كل هؤلاء الأغانى للمطرب هانى شاكر.

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٣-قدم أيضا أغنية "وحشتنى" لسعاد محمد، "الحب الحقيقى" لشادية، "الركن البعيد الهادى"، و"ببساطه كده" لـ أنغام، "ابسط ياعم" لعمر فتحى، "اضحك يا ابو على" لـ سمير صبرى.

٤- قاربت أعماله الـ700 أغنية، مع كبار النجوم أبرزهم محمد فوزى ومحمد عبد المطلب ومحرم فؤاد ومحمد قنديل وكارم محمود وعبد الغنى السيد ومحمد رشدى ومحمد العزبى وعمر فتحى وعماد عبدالحليم.

كما قدم أغانى مع النجوم هانى شاكر ومدحت صالح ومحمد الحلو، وفايزة أحمد وليلى مراد وشاديه وصباح ونجاح سلام وشريفة فاضل وهدى سلطان وسعاد محمد وفاتن فريد ووردة الجزائريه وميادة الحناوى وعفاف راضى وسميرة سعيد وأنغام.