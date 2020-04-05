شاهد.. تسريب صورة دانيال كريج و ليا سيدو من كواليس No Time To Die

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سربت صورة جديدة للثنائى، الممثل العالمى دانيال كريج، والممثلة ليا سيدو، في لقطة جديدة من كواليس تصوير، فيلم جيمس بوند 'No Time to Die'، الذى انتهى تصويره، قبل انتشار فيروس كورونا حول العالم، وأكدت بعض التقارير، أن ستوديوهات MGM خسرت مبالغ ضخمة تتراوح بين 30:50 مليون دولار بسبب تأجيل فيلم الاكشن No Time to Die.
No Time To Die
ووفقاً لجريدة collider، فإن الفيلم الذى كان ينتظر عرضه في شهر إبريل ، تكبد الكثير من الخسارة بسبب تأجيل عرضه لشهر نوفمبر، وإيقاف عرضه فى جميع أنحاء العالم من اليابان وصولاً لإيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأبرز التقريرأن الشركة المنتجة للفيلم كانت تتوقع افتتاحية ضخمة في الأسبوع الأول من عرضه تتراوح من 200:300 مليون دولار، وحصيلة إيرادات تصل لمليار دولار خلال منافسته في الشهر الأول من عرضه، وسرعان ما تغيرت الخطط وتم تأجيله لشهر نوفمبر المقبل.
الفيلم الجديد هو النسخة الـ 25 من السلسلة، حيث قدم كريج قبل عدة سنوات فيلم Specter، وحقق نجاحا كبيرا، ويشارك في بطولة هذا الفيلم نجم الأوسكار العام الماضى، رامي مالك حيث يجسد الشخصية الشريرة.
وفى سياق متصل، طرحت الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند منذ أيام، أغنية الفيلم، وتم اختيار بيلى إيليش لها فى هذه النسخة، حيث بلغت عدد مشاهدات الأغنية حتى الآن على "يوتيوب"، أكثر من 16 مليون مشاهدة منذ طرحها.
وتدور قصة الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.
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