كتب امير فتحي في الأحد 5 أبريل 2020 02:56 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” ماغي بو غصن ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تغريدة لها هاجمت من خلالها الأشخاص الذين يتاجرون بصحة الناس وأرواحهم من خلال بيعه مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية . فكتبت في تغريدتها قائلة : ” أبشع المجرمين يلي عم يتاجروا بأرواح وصحة الناس ببضائع فاسدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية بعز أزمة المرض والموت ” . وتابعت ماغي بو غصن : ” إلى جهنم وبئس المصير يا وحوش .. لازم تتحاكموا علنا ونحنا نتفرج .. هيك هيك قاعدين عنا وقت وحسابكن بكل الأحوال جاي ” .

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