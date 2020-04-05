حقيقة سرقة فيلا الفنان المصري ” عمرو دياب “

كتب امير فتحي في الأحد 5 أبريل 2020 02:56 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبرا منقولا عن إحدى الصفحات يفيد بتعرض فيلا الفنان المصري ” عمرو دياب ” إلى السرقة .

حيث تتضمن الخبر سرقة 3 جوائز عالمية للفنان عمرو دياب بالإضافة إلى مبلغ 30 ألف جنيه .

الأمر الذي أثار التساؤلات والقلق بين محبي ومتابعي عمرو دياب ورغبتهم في التأكد من صحة الخبر .. مما دفع المكتب الخاص به للخروج للرد على ذلك .

فنفى مكتب عمرو دياب في بيان له تعرض الفيلا للسرقة وأن الصورة المنسوبة لعنوان السرقة مفبرك ولم يتم نشره في الموقع المذكور وهو ما يمكن وصفه بكذبة أبريل .