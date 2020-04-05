حقيقة سرقة فيلا الفنان المصري ” عمرو دياب “

كتب امير فتحي في الأحد 5 أبريل 2020 02:56 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبرا منقولا عن إحدى الصفحات يفيد بتعرض فيلا الفنان المصري ” عمرو دياب ” إلى السرقة .
حيث تتضمن الخبر سرقة 3 جوائز عالمية للفنان عمرو دياب بالإضافة إلى مبلغ 30 ألف جنيه .
الأمر الذي أثار التساؤلات والقلق بين محبي ومتابعي عمرو دياب ورغبتهم في التأكد من صحة الخبر .. مما دفع المكتب الخاص به للخروج للرد على ذلك .
فنفى مكتب عمرو دياب في بيان له تعرض الفيلا للسرقة وأن الصورة المنسوبة لعنوان السرقة مفبرك ولم يتم نشره في الموقع المذكور وهو ما يمكن وصفه بكذبة أبريل .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.