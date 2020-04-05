شاهد.. فيفي عبده في وصلة رقص مختلفة: “ادي اللي اخدتو من المكرونة و اللازانية”

كتب امير فتحي في الأحد 5 أبريل 2020 02:56 مساءً - شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو لوصلة رقص جديدة بشكل كوميدي.
وظهرت فيفي عبده، في الفيديو، بعد تطبيق فيلتر جعلتها تبدو وكأنها كسبت الكثير من الوزن وهي ترقص على انغام أغنية الإكس ابن الإيه.
وعلقت فيفي عبده على الفيديو كاتبة: “قشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا اسكزومي أدي اللي اخدتو من المكرونة و اللازانيا ربنا يستر ????”.
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