منظمة الصحة تحسم الجدل وتجيب على سؤال : ” هل ينتقل فيروس كورونا عبر الهواء ؟ “

كتب امير فتحي في الأحد 5 أبريل 2020 02:56 مساءً - نشرت منظمة الصحة العالمية عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” تغريدة لها أجابت بها على التساؤل الذي أثير بين المواطنين في أنحاء العالم حول إمكانية إنتقال فيروس كورونا عبر الهواء .

لتنفي منظمة الصحة العالمية ذلك وتكتب في تغريدتها : ” مرض كوفيد-19 لا ينتقل عبر الهواء .. يمكن أن يصاب الشخص به إذا تواجد في حيز متر من الشخص المصاب بالمرض أو لامس سطحا ملوثا ولمس العين أو الأنف أو الفم قبل غسل يديه ” .

وتابعت : ” لحماية نفسك ابق على مسافة 1 متر على الأقل من الآخرين وطهر الأسطح المستخدمة باستمرار واحرص على تنظيف يديك دائما ” .