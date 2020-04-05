زوجان هنديان يطلقان إسمي ” كورونا ” و ” كوفيد ” لتسمية توأمهما .. ما السبب ؟

كتب امير فتحي في الأحد 5 أبريل 2020 02:56 مساءً - قام زوجان هنيان بإطلاق إسمي ” كورونا ” و ” كوفيد ” على توأمهما حديثي الولادة والتي تمت ولادتهما عقب يومين فقط من الإغلاق الكامل للبلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

وعن السبب حول إختيار الزوجان لهذين الإسمين على توأمهما الذكر والأنثى وإصرارهما عليهم أشاروا إلى إنهما يريدا أن يتذكرا من خلالهما دائما حجم المعاناة التي عاشتها الأسرة من أجل الوصول إلى المستشفى الحكومي في مدينة رايبور بعد الإغلاق الكامل .

وقالت والدة التوأم وتدعى ” بريتي فيرما ” إنها لم تجد أي مساعدة ووصلت إلى المستشفى في وقت متأخر من الليل بعد معاناة كبيرة جراء الإغلاق الذي تعيشه البلاد بسبب فيروس كورونا .