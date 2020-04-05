«كورونا» يؤجل دعوى نفقة سمية الخشاب من أحمد سعد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت محكمة الأسرة بسيدي جابر في الإسكندرية، تأجيل نظر دعوى النفقة المقامة من الفنانة المصرية سمية الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد، لجلسة 30 مايو المقبل إداريا، وذلك بسبب تعليق الجلسات بالمحاكم؛ للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد.

وكانت الفنانة سمية الخشاب تقدمت بدعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019 ضد الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية بمحل سكنها ببطاقة الرقم القومي تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا.

وقدمت سمي الخشاب، لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.

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يذكر أن سمية الخشاب كانت قد قامت عن طريق محاميها بتسليم محامي أحمد سعد شيك مصرفي مقبول الدفع بمبلغ مليون جنيه، وهو ما دعا المحكمة إلى إلغاء الحكم الصادر بحبسها لمدة 3 سنوات في جنحة شيك بدون رصيد.

وكانت محكمة جنح الدقي قد قضت غيابيا بحبس سمية الخشاب لمدة 3 سنوات، في جنحة شيك بدون رصيد، والتي أقامها ضدها أحمد سعد، وقررت المحكمة إلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، فتقدمت الفنانة بمعارضة على الحكم.

الفنانة سمية الخشاب كانت قد علقت على الحكم الصادر ضدها بالحبس 3 سنوات، وقالت إنها لن تترك حقها أبدًا، وأنها تسامحت كثيرًا في حقها، ولكنها لن تتهاون بعد الآن، وستحصل على كل حقوقها وبالقانون.