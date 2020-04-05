تايلور سويفت تتكفل بأجور العاملين بمتجر مجاور لمنزلها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلنت النجمة والمطربة الأمريكية تايلور وسيفت، عن دفع أجور العاملين بمتاجر vintage music المجاورة لمنزلها بمدينة ناشفيل الأمريكية في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا التي تسببت في غلق آلاف المتاجر حول العالم.

ووفقا لجريدة الديلي ميل البريطانية، فإن تكفل تايلور بأجور العاملين بالمتجر يأتي بدافع من جانبها للمساهمة في محاربة تفشي الفيروس وتداعياته التي أثرت على الملايين حول العالم.

وكان العديد من أصحاب الأعمال قد تعرضوا لخسائر فادحة منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا، وما تسببت به من عجزهم عن دفع رواتب العاملين لديهم.

وسبق لتايلور سويفت أن تقدمت بتبرعات لصالح مستشفيات مدينة نيويورك التي تواجه الخطر الأكبر في مواجهة كورونا كونها تحتوي على 50% من إجمالي الحالات المصابة بالولايات المتحدة الأمريكية.

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كما فعلت النجمة والمطربة الأمريكية تايلور سويفت، مؤخرا، مبادرة مالية من جانبها، حيث قامت بتحويل 3 آلاف دولار لكل شخص، من عدد كبير من معجبيها والذين يعانون مادياً بسبب فيروس كورونا القاتل، بعد تعبيرهم عن معاناتهم عبر حساباتهم الخاصة خلال الأزمة الحالية.

إحدى المعجبات والتي تلقت تبرعًا بقيمة 3000 دولار أمريكي، كانت قد كشفت أنها “ليس لديها عمل ولا دخل ولا توجد طريقة لدفع فواتيرها بعد إغلاق مكان عملها بسبب مخاوف تتعلق بالفيروس التاجي”.

كما غرد معجب آخر قائلا : أن وظيفته الجديدة ألغت لمدة 6 أشهر على الأقل بسبب الفيروس مؤكدا إنه تلقى 3000 دولار من المطربة، والتي قالت فى رسالتها له إنها تحب التبرع “للمساعدة في تخفيف الضغط”.

و كانت حذرت النجمة الأمريكية تايلور سويفت، من التجمعات والتواصل الاجتماعي المباشر، في ظل انتشار فيروس كورونا عالمياً، حيث كتبت فى رسالة لمتابعيها عبر خاصية “ستورى” بموقع “أنستجرام”، قائلة :”أتابعكم وأحبكم كثيراً، وأعبر عن قلقي، لأن الأمور لا تؤخذ على محمل الجد في الوقت الجاري.. لقد رأيت تجمعات كثيرة بعيني هذا هو الوقت المناسب لنعزل أنفسنا ونضحي بخططتنا الإجتماعية الحالية”