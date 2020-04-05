بوسي شلبي تقضي الحجر في منزل نور الشريف.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية المصرية بوسي شلبي أنها تقضي الحجر المنزلي في منزل الفنان الراحل نور الشريف،مع ابنتيه سارة ومي نور الشريف.

الإعلامية المصرية نشرت مقطع فيديو لها مع سارة ومي، خلال إعداد الطعام، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وقالت: “بما اننا قاعدين فى البيت والباب جنب الباب عشان عايشة لوحدي فدلوقتي لاجئة فى بيت نور الشريف”.

بوسي أضافت: “عملنا كفتة سارة هي اللي عملاها ومي اللي بتقطعها وانا اللي هاكلها”، وأرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: “الجيران لبعضها شكرا مي وساره اهتمامك بي في الحظر وأنا لوحدي#نور_الشريف#حظر_التجول”.

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وكانت الإعلامية بوسي شلبي قد حرصت مؤخرا على مشاركة زوجها الراحل الفنان محمود عبدالعزيز الاحتفال بعيد الحب، حيث نشرت صور لها وهي تقرأ القرآن من أمام قبر الفنان الراحل، كما نشرت صورة من صندوق ذكرياتها مع الساحر.

الإعلامية المصرية علقت قائلة: «ستظل أنت الحب كله وحشتنى، اللهم أرحم روحا صعدت إليك لم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء.. اللهم أرحمها واغر لها وانظر لها بعين لطفك وكرمك يارب العالمين».

جمهور الإعلامية بوسي شلبي اعتبر هذه لفتة طيبة منها تدل على إخلاصها لزوجها الراحل ووفائها له.