القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الإثيوبي غدو أندرجاتشاو إن بلاده تدرك مخاوف الفلاح المصري من إنشاء سد النهضة، لكن عليه أن يتأكد أن حكومة وشعب إثيوبيا لا يمكن أن يسعيا إلى إلحاق أي ضرر به.
إثيوبيا تخزن 4.9 مليار متر من مياه نهر النيل يوليو المقبل
جاء ذلك في مقابلة مع "العين الإخبارية" تحدث خلالها عن العديد من الملفات الداخلية والخارجية، بينها سد النهضة الذي تحتفل إثيوبيا بالذكرى التاسعة لبدء العمل به في أبريل 2011.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإثيوبي: نحرص على مصالح الشعوب التي تعيش على نهر النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.