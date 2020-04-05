وزير الخارجية الإثيوبي: نحرص على مصالح الشعوب التي تعيش على نهر النيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الإثيوبي غدو أندرجاتشاو إن بلاده تدرك مخاوف الفلاح المصري من إنشاء سد النهضة، لكن عليه أن يتأكد أن حكومة وشعب إثيوبيا لا يمكن أن يسعيا إلى إلحاق أي ضرر به.

إثيوبيا تخزن 4.9 مليار متر من مياه نهر النيل يوليو المقبل

جاء ذلك في مقابلة مع "العين الإخبارية" تحدث خلالها عن العديد من الملفات الداخلية والخارجية، بينها سد النهضة الذي تحتفل إثيوبيا بالذكرى التاسعة لبدء العمل به في أبريل 2011.