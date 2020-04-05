كيف يقضي محمد عبده وقته في الحجر المنزلي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ بدأ فيروس كورونا المستجد في التفشي ودعوات الحجر المنزلي الاحترازي من الإصابة به تلقى استجابة عالمية كبيرة، حتى شارك فيها نجوم الفن والرياضة العرب والأجانب، لكن السؤال هنا: كيف يقضي المشاهير أوقات الحجر المنزلي هذه؟ فقد اتضح من خلال المقاطع المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الفنانين حتى الرياضيين أن أوقاتهم تنقسم بين ممارسة الرياضة والاستمتاع بالهدوء مع العائلة أو عزف الموسيقى أو قضاء وقت ممتع مع أطفالهم.

ولكن جزءا منهم دخل على ما يبدو في محاولة لاستعادة جزء من الذكريات، وهو ما حصل مؤخرا مع فنان العرب محمد عبده، حينما ظهر من داخل منزله أثناء الحجر المنزلي وهو جالس على أريكته، بينما يشاهد مقطعا من إحدى أغانيه أو حفلاته من خلال شاشة هاتفه المحمول بحثًا عن الذكريات الجميلة.

وفي خلفية المشهد، ظهر واضحا صوت أطفاله وهم يلعبون ويشاهدون التلفاز معه في المنزل.

الفيديو أثار أعجاب الكثيرين، ووصفوه بأنه فنان قدوة، معتبرين أن هذه رسائل غير مباشرة للمجتمع بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي حتى يزول الخطر.

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وفي السياق ذاته شارك عددٌ من النجوم العرب في وسم "خليك بالبيت" لتشجيع محبيهم على التزام الجلوس في المنزل في حجر صحي احترازي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وكان من ضمنهم أيضًا الفنان محمد عبده الذي وجه رسالة دعم وتحذير لمواطني وشعوب الدول الخليجية والعربية، لحثهم على الالتزام بالتوجيهات التي تصدرها الدول ووزارات الصحة حول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال عبده في مقطع فيديو من داخل منزله: "أعزائى المشاهدين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج والعالم العربى وكل العالم اللي اليوم بيسمعونا.. أولًا الوباء المنتشر اليوم كورونا نحن فى غاية الحذر منه وأرجو إننا نعمل حسابنا ونلتزم بالتوجيهات التي تصدرها لنا الدولة ووزارات الصحة فى جميع العالم".

كما وجه رسالة إلى وسائل الإعلام، قال فيها: "أرجو أنها بقدر ما تحرص وقدر ما تعطى من تعليمات، تطمئن الناس كي لا يموتوا في بيوتهم خوفا وهلعا"، مضيفا "الإعلام برده له دور في بث الروح المعنوية للناس التي تسمع الأخبار"، وتابع فنان العرب، "عدد الحالات التي تشفى من فيروس كورونا أكثر بكثير ممن يصابون به ويموتون منه".