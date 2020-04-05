فجر السعيد لصفاء الهاشم: اتركي السياسة واتجهي للمطبخ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - واصلت الإعلامية الكويتية فجر السعيد هجومها وسخريتها من النائب صفاء الهاشم ونصحتها باعتزال السياسة عقب فيديو الطبخ الذي نشرته الأخيرة.

وكتبت فجر السعيد عبر حسابها في "تويتر" تقول فيها: "صفاء الهاشم عقب لايف الطبخ البارح أبشركم لقت وظيفة تدخل فلوس أكثر من مجلس الأمة ‎#فاشنستا_طبخ موفقة ام عزوز توكلي على الله".

وأضافت فجر موجهة حديثها للنائبة: "عندك كل المؤهلات اللي تخليكي أشهر طباخة في العالم العربي واتركي السياسة شلچ فيها كرهت العالم فيج ‎#فاشنيستا يعني فلوس وحب الناس رووووووووحي والقلب داعيلك".

وفي الآونة الأخيرة انتقدت فجر السعيد كل الأصوات التي هاجمت المصريين، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد كان بينهم الفنانة حياة الفهد والنائب صفاء الهاشم.

ودعت النائب الهاشم الحكومة إلى اتخاذ قرار عاجل وترحيل الوافدين في ظل تفشي فيروس كورونا.

وردت عليها فجر السعيد بعدها في تغريدة على "تويتر" تقول فيها: "عظيمه يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكـرم".

وأضافت السعيد: "النائب محمد المطير والنائب صفاء الهاشم هل تسمعون يامن نشرتم بتصريحاتكم وإصراركم على معلومات مغلوطة مظلله الفتنه بين الشعبين"، وتابعت: "اعتذروا ليغفر الله لكم اما المصريين للأسف لن يسامحوكم جرحكم اكبر من السماح".

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كما سخرت الإعلامية الكويتية من مواطنتها الهاشم بسبب تصريحات لها اعتبرها المصريون عدوانية بشأن مصر والوافدين بشكل عام.

وكتبت فجر السعيد عبر "تويتر": "أعتقد حسب تقديري الشخصي لازم نشوف قرّايه مبروكة تقرأ على النائبة صفاء الهاشم قرآن".

وأضافت: "وإذا النتائج طيبة نسويلها موجب يعني زار ويغدي شرها بإذن الله.. وإذا نجحت التجربة نطبقها على سمو الرئيس الله يحفه وما تشوفون شر ندعيلكم من كل قلوبنا".

وتعرضت الهاشم لهجوم شيديد من صحفيين وسياسيين كويتيين ومصريين بعد تصريحاتها عن الوافدين.

على الجانب الآخر هوجمت الفنانة الكويتية حياة الفهد عقب تصريحات ترحيل العمالة الوافدة من بلادها بسبب أزمة كورونا وشغلت الرأي العام بين الدول العربية عامة ومصر خاصة.

وعلى إثر هذه الضجة أقام محام مصري دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإدراج الفنانة الكويتية على قوائم الممنوعين من دخول مصر ووصفها بعدوة الوطن.