سليم عساف: وجدت السلام الداخلي مع عائلتي.. والزواج بحاجة لصيانة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

بعيدا عن ضجيج الفن وأهله، يتابع الفنان الشامل سليم عساف عمله الفني سواء كملحن أو مغن من داخل منزله الكائن في العاصمة اللبنانية بيروت، وبهدوئه المعتاد أطل صباح اليوم بلقاء خاص لـ "فوشيا" عبر من خلاله عن تأقلمه مع حياتنا الجديدة على حد وصفه، متمنيا أن تبقى بعض التفاصيل التي نعيشها اليوم بعد مرور أزمة الكورونا والسبب في ذلك هو السلام الداخلي الذي بات يعيشه مع أفراد عائلته.

وأضاف: "أقوم بنشاطات مع أفراد عائلتي جعلتنا أقرب لبعضنا بعضا، أطفالي كانوا عادةً على الهواتف المحمولة والتلفزيون أما اليوم فأنا وأطفالي نلعب ألعاب أيام زمان مثل (سلم الحي، مونوبولي) وغيرهما، وللحقيقة حواري مع أطفالي هو أجمل ما صار بيننا".

وبكل عفوية أكد سليم عساف لـ "فوشيا" أنه اقتنع بضرورة الالتزام بالطعام الصحي خلال فترة الحجر المنزلي كونه شخصا يملك شهية طعام كبيرة ومن واجبه محاولة السيطرة على كميات الطعام التي يتناولها يوميا.

عساف أشار إلى أنه لا يعاني من وسواس الكورونا كما البعض إنما هو فقط يعتني بتغذيته ويحاول أن يتقبل هذا الوضع السلبي الذي يمر به العالم بأسره وتابع: "نحن كبلد أو كمنطقة نمر بظروف سلبية خاصة بنا دائما ونحتملها ونتخطاها واليوم بما أن المشكلة عالمية وليست منوطة بنا فقط، علينا تقبل الموضوع بشكل أكبر".

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ورغم الإيجابية التي يتحدث بها سليم عساف من داخل الحجر فقد أكد أن الخلافات بين الزوجين تزداد مع أو بدون الحجر وأوضح: "الزواج مؤسسة بحاجة صيانة كل فترة، وعلى الزوجين أن يكونا أذكياء في تحمل بعضهما البعض وأن يسعيا دائما لكسر الجدية التي يفرضها الزواج وهذه ليست بالمهمة السهلة لكنها تحول وجودك مع نصفك الآخر لأمر ممتع".

أما فيما يخص الجانب العام والاجتماعي للفنان فرفض سليم عساف أن يكون هذا الجانب ضمن حديثه لـ "فوشيا"، ووجّه عساف نظر البعض بضرورة أن يقوم الفنان بإخفاء إصابته بالكورونا أو بغيرها من الأمراض وأكد أن الفنان إنسان في نهاية المطاف وأننا لم نعد في زمن النجوم الذين لا يشبهون الناس بل اليوم الفنان حر بقراراته لأن الفن مستوحى من حياتنا، وأضاف: "في حال أعلن الفنان عن إصابته بأي مرض فلا شك بأن تجربته ستكون مؤثرة بمحبيه الذين يعتبرونه قدوة لهم".

ورداً على سؤال "فوشيا" حول الأسماء التي سيختارها من زملائه الفنانين ليمضي معهم فترة الحجر في حال تسنى له ذلك، فقد اختار سليم عساف السيدة ماجدة الرومي، الفنانة كارول سماحة والفنان أسامة الرحباني، وعن سبب اختياره لهذه الأسماء فكشف: "اخترت هذه الأسماء لأنها قريبة من طريقة تفكيري، وهم أشخاص لديهم عمق وإيجابية ومن الممكن أن أتواصل معهم بمواضيع جدية بعيدا عن السطحية".

وللمرة الأولى كشف سليم عساف عن تحضيراته لعمل موسيقي ضخم يجمع مواهب مميزة من لبنان وأوروبا ولكن الصورة ليست واضحة بشكل كامل لغاية اللحظة وتابع: "كان من المفترض أن نطرح أغنية جديدة قبل فترة الأزمة التي حلت علينا، وهناك بعض التحضيرات مع مجموعة من الفنانين الذين قدمت لهم ألحانا جديدة".