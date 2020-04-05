ريهام سعيد تلطف الأجواء مع ريم البارودي بعد صدامهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الإعلامية المصرية ريهام سعيد تريد تلطيف الأجواء مع مواطنتها الفنانة ريم البارودي رغم احتدام المعركة الكلامية بينهما التي وصلت لحد الشتائم والإهانة.

رغم تطاول البارودي على ريهام عبر فيديو لها على "إنستغرام" السبت، بقولها إنها برقبة ريهام سعيد، والفنانة زينة "جزمتها" برقبة الإعلامية ووصف الأخيرة بالمريضة النفسية، إلا أن سعيد خرجت اليوم الأحد في فيديو لها عبر حسابها بإنستغرام تقول لها إن الوقت غير مناسب لصنع خلافات بينهما، مؤكدة أنها لن تلجأ للمحكمة لمقاضاتها رغم قساوة الهجوم، فهل اقتربتا من الصلح؟

وقالت سعيد عن ريم إنها "مش وحشة" لكنها تتعصب سريعًا وهذا سبب غضب الكثير من الزملاء منها.

ليس هذا فحسب، بل تبرأت ريهام من تطاولها في الرد على ريم قائلة إنها عندما سألها أحد عن طبيعة علاقتها بالبارودي ردت بأنها ماتت بالنسبة لها، وأضافت: "وكلمة ماتت بالنسبة لي ليس مقصدها الشر أو تمني الموت، ولكن معناها أن علاقتنا انتهت لأن إللي يهينني ما يلزمنيش.. لأن كل المقربين منى يعرفوا إني جدعة وكويسة وبخدم صحابي".

وعاتبت الإعلامية ريهام سعيد ريم قائلة إنها امتهنت الإعلام طوال 17 سنة حققت خلالها نجاحات كبيرة، قائلة: "عيب قوى تعايري حد فقد شغله.. ده لوهتعتبري شغل الموظفة في قناة ده شغل.. فمفيش حاجة بتفضل على حالها".

وتعجبت ريهام سعيد في الفيديو من هجوم الفنانة ريم البارودي عليها من خلال مقطع صوتي مسرب قائلة: "ما أعرفش اتشتمت ليه.. وأشكرك.. وربنا يوفقك ومرسي لذوقك".

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واعترفت ريهام بوجود صداقة كانت تجمعها بالفنانة ريم البارودي قائلة: "آه كنا صحاب وفجأة بعدت وأخدت موقف.. وده أمر طبيعي في أي علاقات"، متسائلة: "مش في ناس متجوزة وبتطلق عادي".

واستنكرت سعيد ما وصفته بالشماتة في حديث ريم عليها قائلة: "بتتشفى فيا وتقولي ربنا إداها كل حاجة وخد منها كل حاجة.. الشماتة حاجة وحشة قوي.. وليه فاكرة إني بتعذب".

وحول سبب الخلاف الذي أغضب ريم مؤخرا منها، قالت: "فيه واحد صديق مشترك بيهنيني بعيد ميلاد على السوشال ميديا فاتصلت به تطلب منه أن يقطع علاقته بي.. وعندما أخبرها أن ريهام لم ير منها حاجة وحشة قامت بالتطاول علي شخصي".

وقالت إن سبب الخلاف أيضا هو عدم وقوف صديقتها ريم إلى جانبها في أزمتها الصحية، مندهشة من هجوم البارودي ونافية غيرتها منها لتقديم برنامج على قناة النهار.

يذكر أنه صدر حكم قضائي بمنع ظهور ريهام سعيد على جميع الشاشات، لمدة عام كامل بتهمة إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام وإهانة الجمهور.

من ناحية أخرى، تواصل ريم البارودي تصوير مشاهدها بمسلسل "جمع سالم" الذي تتعاون من خلاله مع زينة. كما تتابع ريم أيضا ردود الأفعال حول برنامجها الجديد "شارع النهار" والذي تخوض من خلاله تجربة التقديم التلفزيوني للمرة الأولى.