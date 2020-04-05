ديمة بياعة لوالدتها مها المصري: هذا حجر غير صحي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفنانة السورية مها المصري متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام جزءا من يومياتها، حيث نشرت فيديو برفقة ابنتها الفنانة ديما بياعة وهما تتواجدان في مطبخ منزلهما، بينما تخترع ديمة بعض أصناف الأطعمة.

وعبرت مها لابنتها عن إتقانها لفن الطبخ حين قالت: "يسلموا إيديك يادمدوم هاد اسمو حجر صحي"، لترد عليها ديمة بأنه حجر غير صحي في إشارة منها إلى أنهما يقضيانه في طهي الطعام.

وتأتي هذه المشاركة من المصري لجمهورها بظل الحظر الذي يعيشه العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي أجبرت الجميع على الجلوس بالمنازل وبحجر صحي ضمن الإجراءات الوقائية لتجنب انتشار المرض.

وفي السياق ذاته نشرت المصري سابقا عبر صفحتها فيديو لأغنية السيدة فيروز "قمرة يا قمرة" وكتبت لمتابعيها متمنية عليهم أن يبقوا في منازلهم من أجل التعاون للقضاء على فيروس كورونا المستجد.

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وقدمت الفنانة عدة نصائح لمتابعيها وجمهورها بأن يستغلوا الحجر الصحي بأمور إيجابية مثل القراءة أو تعلم شيء جديد مفيد، وأكدت أنه من المهم ممارسة الرياضة لتقوية المناعة والالتزام بالإجراءات الصحية التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية.

دراما 2020

وعلى الصعيد الدرامي أنهت المصري تصوير مشاهدها في مسلسل "بروكار" وهو من إخراج محمد زهير رجب وتأليف سمير هزيم، وتجسد المصري شخصية "أم عصمت" وهي تنتمي لعائلة ثرية جدا، و إحدى سيدات الحارة التي تدور حولها القصة، وتكون متزوجة من رجل له مكانته الاجتماعية ويتواجد بالحياة السياسية بذلك الوقت بالإضافة لكونه يعمل بالتجارة، أيضا تتأثر شخصيتها بابنها بسبب الخلافات بين ابنها ووالده حيث تؤثر هذه الخلافات على علاقتها بزوجها، يذكر أن الفنان زهير رمضان يؤدي شخصية زوجها والفنان الشاب يزن خليل يؤدي دور ابنها.

وتدور أحداث العمل خلال عام 1942 بفترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، ويتحدث عن صناعة البروكار خلال تلك الفترة، ومحاولة أحد المهندسين الفرنسيين سرقة هذه الصناعة، كما يتناول العمل دور المرأة السورية في مواجهة الاحتلال الفرنسي، بالإضافة إلى قصص مشوقة تتعلق بجريمة قتل تقع في الحارة، وما ينتج عن ذلك من أحداث مشوقة.

الجدير بالذكر أن المصري تجتمع مع شقيقتها بهذا العمل بعد غياب عن الحضور معا منذ مسلسل "هومي هوم" قبل سنوات طويلة.