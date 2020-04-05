صلاح فايز: يوسف السباعي كان قدوتي ونصحني بكتابة الرواية أو الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كانت حياته العسكرية، أحد أهم الأسباب التي جعلته يتمسك بكتابة الشعر، بل ويسعى لتطوير علاقته به، دون الاكتفاء بأن يكون متذوقًا له، وبعد التحاقه بالمدرسة العسكرية، تعرف عن قرب على الضابط والروائي يوسف السباعي والذي أصبح قدوته.

وعن علاقته بالسباعي، قال فايز في حوار قديم أجراه معه "الخليج 365"، في منزله قبل أكثر من عامين: "يوسف السباعي أثر في حياتي كأستاذ ونموذج، وأردت أن أكون مثله في الشأن العسكري ومجال الأدب، فقد كان قدوة لي وأعانني في بعض شئون الأدب والشعر، كان كبير معلمي المدرسة العسكرية التي التحقت بها، رجلًا جميلًا أنيقًا وسيمًا، أبيض اللون، أزرق العينين، يرتدي البيريه الأخضر، الذي يميز ضباط سلاح الفرسان".

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أنشأ السباعي مكتبة للطلبة، وأحضر فيها نسخ من روايتيه "نادية" و"إني راحلة"، وعن لغتة الأدبية قال فايز "كانت سهلة وموضوعاته شيقة، وسهل استيعابها بدون فلسفة، انجذبت أكثر لهذا العالم، ونظمت بعض الأزجال الوطنية لنشرها في مجلة الكلية".

لم تنقطع علاقتهما بعد التخرج، إذ أخذ فايز يراسله أثناء خدمته في سيناء، ونصحه السباعي في خطاب أرسله له بأن يتجه للأدب، ويسلك أحد طريقين (يا الرواية والقصة القصيرة، يا الشعر)، وهو ما فعله وبدأ في السعي بحثًا عن فرصة حقيقية، ووجدها عن طريق لقاء جمعه صدفة بالفنان محمد فوزي، ليبدأ مشواره مع كتابة الأغاني.

صلاح فايز توفي مساء أمس السبت بعد مروره بوعكة صحية، عن عمر يناهز 86 عامًا، تعاون على مدار مشواره الفني مع عدد كبير من نجوم الأغنية، بينهم "محمد فوزي، محرم فؤاد، شادية، هاني شاكر، أنغام".