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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شارك الفنان أحمد سعد، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة له، ونصحهم في تعليقه عليها بالتفاؤل.
وكتب سعد "التفاؤل لا يعني انك لن تمرض لن تتعب، لن تبكي ولن تحزن التفاؤل يعني انك تملك الرضا على كل أقدار الله وتعيشها حامدا شاكرا".
أحمد سعد يعمل منذ فترة على ألبومه الغنائي الجديد، والذي بدأ في تسجيل أغانيه، ومن بين أحدث الأعمال التي سجلها "هو اللي خان" كلمات صلاح مندي، ألحان حسين محمود، وتوزيع وسام عبدالمنعم.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد: "التفاؤل يعني أنك تملك الرضا على كل أقدار الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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