"المؤلفين والملحنين" تنعى الشاعر الكبير صلاح فايز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الشاعر الكبير صلاح فايز الذي وافته المنية مساء أمس السبت، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغاني.

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الراحل قدم خلال مسيرته الفنية ما يقرب من 700 أغنية مع كبار وعظماء الفن المصري والعربي، أمثال: محمد فوزي، وشادية، وصباح، ومحمد رشدي، ومحرم فؤاد، وسعاد محمد، وسميرة سعيد، وأنغام، وهاني شاكر، وعلي الحجار.

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صلاح فايز من مواليد 13 نوفمبر عام 1934 بحي شبرا، وتم قبول عضويته في جمعية المؤلفين والملحنين فى 21 أبريل من عام 1961 ومنذ ذلك التاريخ لم تنقطع صلته بالجمعية، وحرص على أن يكون أحد أعضائها البارزين في ميدان خدمتها العامة.

وانتخب لعضوية مجلس الإدارة مرتين الأولى في عام 1969 ولمدة ثلاث سنوات، وأعيد انتخابه لعضوية مجلس الإدارة في عام 1986 في مجلس كان يرأسه موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، واستمر المجلس لمدة ثلاث سنوات.

و في عام ١٩٩٧ قرر مجلس الإدارة تعيينه مديراً عاما للجمعية، وعلى مدار 3 سنوات أعوام 2001 و2003 و2007 تم انتخابه لمنصب الأمين العام.