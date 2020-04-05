فيفي عبده: "شكرًا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجهت الفنانة فيفي عبده رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدة بالإجراءات التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت فيفي عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة لعلم مصر معلقة: "شكرًا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إدارة الأزمة التي تمر بها البلاد، رئيس عظيم لدولة كبيرة وعظيمة هي مصر، دايما فخورة كل الفخر ببلدي لأنها بلد عظيمة في أصعب الظروف مصر أم الدنيا.. تحيا مصر تحيا مصر".

جدير بالذكر أن فيفي عبده ظهرت كضيفة في البرنامج الذي تقدمه مايا دياب "أونلاين"، وتحدثت عن الكثير من المواقف التي تعرضت لها في حياتها الشخصية والفنية، كما نصحت جمهورها بالبقاء في المنزل قدر المستطاع، للوقاية من فيروس كورونا.