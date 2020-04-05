محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نعى الفنان طارق فؤاد، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، الشاعر الكبير صلاح فايز، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس السبت، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد مروره بوعكة صحية.
وكتب فؤاد: "الله يرحمك شاعرنا الكبير صلاح فايز ويحسن إليك، كما أحسنت إلينا وادتني شرف كبير إني ألحن من كلماتك أكثر من غنوة في الاذاعة، ربي يتغمدك برحمته ويسكنك فسيح جناته يارب العالمين".
جدير بالذكر أن صلاح فايز تعاون مع كبار نجوم الفن، بينهم محمد فوزي، شادية، إسماعيل شبانة، محرم فؤاد، كما تعاون مع: عمر فتحي، هاني شاكر وأنغام.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق فؤاد ينعي صلاح فايز: "الله يرحمك شاعرنا الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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