محمد إمام ينشر صورة نادرة له مع الزعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شارك الفنان محمد إمام جمهوره بصورة نادرة له مع والده النجم عادل إمام، خلال فترة طفولته، عبر صفحته الخاصة على انستجرام وهو يقبل والده.

وكتب: "أول مرة أشوفها! إنتوا جبتوها منين؟"

وانهالت عليه التعليقات من نجوم الفن من بينهم فيفي عبده التي عبرت عن إعجابها بصورتهما.

وينتظر الزعيم عرض مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد كبير من الفنانين.