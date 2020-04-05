شاهد.. البرومو الدعائي والقنوات الناقلة لمسلسل الاختيار

ينتظر الفنان أمير كرارة عرض مسلسله الجديد "الاختيار" الذي من المقرر ان يشارك به في السباق الرمضاني المقبل، ويذاع عبر قنوات ON و ON DRAMA

يتناول "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي

لهجوم إرهابي

المسلسل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، شريف منير، كريم محمود عبدالعزيز، أسر ياسين، إسلام جمال، محمود حافظ، دينا فؤاد، إياد نصار، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى وإنتاج سينرجي.