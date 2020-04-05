الليلة.. مدحت صالح يحيي حفلًا غنائيًا على موقع وزارة الثقافة يوتيوب

يستعد المطرب مدحت صالح لإحياء حفلا غنائيا، ضمن مبادرة وزارة الثقافة " خليك في البيت والثقافة بين ايديك"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، الأحد، على قناة وزارة الثقافة يوتيوب.

ومن المقرر ان يقدم "صالح" خلال الحفل مجموعة من أجمل اغانيه القديمة والحديث التي يحبها وتفاعل معها الجمهور ، أبرزها "كوكب تاني، المليونيرات، جاى على نفسك، قلب واحد، ثلاث سلامات" فضلا عن أغانى

ألبومه الأخير "بنت القلب"، الذى يضم أغانى "زى مانت عايز"، "عليك إحساس"، "هم الحبايب"، "بنت القلب".

الجدير بالذكر أن يستعد المطرب مدحت صالح لطرح أغنية جديدة، وهى ضمن أحداث فيلم "الحوت الأزرق"، كلمات إبراهيم عبد الفتاح، ألحان فارس فهمي، توزيع الموسيقى باسم سعيد.

