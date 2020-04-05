الليلة.. حلقة جديدة من برنامج "هزر فزر" لهنا الزاهد

تستضيف الفنانة هنا الزاهد، مساء اليوم،الأحد خلال برنامجها الترفيهي "هزر فزر"، مجموعة من النجوم، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء عبر شبكة قنوات cbc.

ويشار الي ان ينقسم النجوم إلى فريقين، ويتكوّن الفريق الأول من نسرين أمين ومحمد ثروت ومنى جمال، أما الفريق الثاني فيتكون من كريم عفيفي

وأحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي ورشا مهدي.

الجدير بالذكر أن برنامج "هزر فزر" تقدمه الفنانة هنا الزاهد، ويبث في تمام الساعة العاشرة مساء، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، عبر قناة cbc.