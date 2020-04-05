ميرنا وليد - بيروت - هاجم الممثل المصري ​محمد التاجي​ بتصريحات نارية، الممثلة الكويتية ​حياة الفهد​، على خلفية حديثها حول الوافدين في الكويت.

وقال التاجي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، موجهاً كلامه للفهد: "انت وصلتي لحاجة وثمانين او سبعين سنة اختمي حياتك كويس وربنا قادر يجبلك الكورونا وانت قاعدة ومحبوسة في بيتك".

وأضاف: "عيب اللي انته فيه ده المصريين اسيادكم فاهمة ازاي وخيرنا عليكم من مئتين سنة ولحد النهاردة من يوم ما قامت الكويت واحنا خير المصريين عليكم كنا نبعتلكم المدرسين والدولة هنا بتحاسب هي بتديلهم اجورهم عشان يعلموكم نسيتي ده يا حياة يا فهد ولا انت اساسا مش متعلمة ما دخلتي مدارس ما درسك مدرسين مصريين؟".

وتابع: "قوليلي من فيكم عنده خبرة؟ حتى لو كانوا الاعمال اللي بيعلوها بسيطة كعمال البناء او حتى الخدم لو دول مشيو انتوا حتعملوا ايه؟ انتوا بتعرفوا تمسحوا تحتيكم؟".

لكن التاجي عاد ونشر بعدها فيديو إعتذار، قال فيه: "انا بناءا على اتصال بيني وبين اشرف زكي نقيبنا هو طلب مني اني اشيل الفيديو اللي نزلته بالنسبة لحياة الفهد"

وأضاف: "انا يمكن الحماسة خدتني شوية فأنا ما كنتش أقصد نهائي كل شعب الكويت وانا اعتذر لأي حد من الاخوة الكوايتة لو كان خد الكلام ده على نفسه".

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كانت هذه تفاصيل خبر ممثل مصري شهير يهاجم حياة الفهد ثم يتراجع! بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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