هكذا تقضي إبنة مايا دياب ساعات الحجر المنزلي

ميرنا وليد - بيروت - قَدّمت "كاي"، إبنة الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​، نصائحها لمتابعي والدتها، لقضاء ساعات الحجر المنزلي.

وقالت "كاي" في فيديو نشرته مايا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، إنها مَلّت من الساعات التي تقضيها بالمنزل طوال اليوم، ولكنّها تُحاول تعلّم شيء جديد كلغة جديدة، وأضافت أنها تتعلّم اللغة الإسبانية.

كما نَصَحت المتابعين بأن يقضوا وقتهم بالرقص، أو الإستمتاع بشيء مُحبّب لديهم.

يُذكر أن مايا إبتدعت طريقة مميّزة لتسلية وإفادة متابعيها، عبر برنامج تقدمه من منزلها، وتستضيف فيه عدداً من الفنانين، للحديث عن مختلف المواضيع.

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