ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة على اليخت-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن الثنائي الأشهر حالياً، الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ وخطيبها رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ قررا كسر الحجر المنزلي والذهاب برحلة بحرية على اليخت الخاص بأبو هشيمة.

هذا ما خلص إليه المتابعون بعد أن لاحظوا نشر الثنائي كلاًّ عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من على اليخت للبحر وغروب الشمس.

وعلى الرغم من أن كلاهما لم يظهر في الصور، إلا أن المتابعين قارنوا بينها، خاصةً أنها نشرت في الوقت نفسه، مما دفعهم للتأكيد أنهما سويةً.

وكان أبو هشيمة أعلن ارتباطه رسميا بياسمين صبري على أن يتم الاحتفال بالزاوج في حفل كبير قريبا، كما كشف عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة mbc مصر أن علاقة الثنائى بدأت قبل حوالى ثلاثة أشهر، وأنه وسيتم عقد القران خلال ثلاثة أشهر أي بعد رمضان".

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