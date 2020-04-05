هيا الشعيبي تهاجم إعلامية بعد وصفها لـ حياة الفهد بـ"العنصرية"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - هاجمت الممثلة الكويتية ​هيا الشعيبي​ إعلامية لم تذكر إسمها، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب إنتقاد هذه الإعلامية للممثلة الكويتية ​حياة الفهد​ بعد كلامها الذي أثار جدلاً واسعاً عن ترحيل الوافدين من الكويت.

وأشار الكثير من المتابعين إلى أن الشعيبي تقصد الإعلامية ​سارة الدندراوي​، مذيعة قناة العربية، بعد قيام الأخيرة بإجراء مداخلة هاتفية مع الفهد وتوجيه تهمة العنصرية لها، مشيرة إلى أن هذه المداخلة كانت بهدف إثارة الفتنة نظرا لكرهها للكويتيين.

وقالت الشعيبي في الفيديو:"مع احترامي الشديد لمذيعة وايد تحب الكويت قاعدلنا على الواحدة وتسأل حياة الفهد هذه موعنرية.. لا مو عنصرية.. نفسي مرة تطلعين على الشاشة الي أنا احترمها واحترم أصحابها ولها الهاشمية والكرامة.. نفسي مرة واحدة تقولين كلمة طيبة عن الكويت مو تتصيدين للكويتين على أي شغلة".

وأضافت:"يعني الصراحة اتصالك مالو داعي لأن إحنا في وقت ماندور على القيل والقال إحنا في وقت الدعاء والاستنجاد بربنا وفي وقت لازم يكون خليجنا واحد شوفي دول أوروبا شلون طاحو بمرض".

وتابعت:"لا تسوين فتنة قاعدلنا على الواحدة هذه أستاذة حياة الفهد لما اتصلت بيها وقولي هذه مو عنصرية.. العنصرية عندك إنتي ما تحبين الكويت عنك ما حبيتينا لكن وخري عنا الكويتيين قالوا والكوييتين قالوا وانتي شكو.. عمرك ماحبيتينا ولا دافعت عنا نسيتي انتي شو قلتي عنا".

وهددتها بالقول:""بعد اليوم ورايح ما راح أسكتلك.. أنا كنت أحترمك لكن الحين لا.. والله شوفي إن مرة ثانية اتكلمتي على كويتي أو فنان أو جيتي صوبنا.. هذا سنابي بيكون لك رد فيه.. مو قتك تسوين نميمة ولا وقتك تقومين الدنيا على حياة الفهد".