ما حقيقة سرقة فيلا عمرو دياب؟

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي خبراً عن تعرض فيلا الفنان المصري ​عمرو دياب​ للسرقة، وذلك نقلاً عن إحدى الصفحات.

وجاء في الخبر أنه تم سرقة ٣ جوائز عالمية حصل عليها دياب، ومبلغ ٣٠ ألف جنيه.

وبعد أن أثار هذا الخبر جدلاً واسعاً، أصدر مكتب دياب بياناً نفى فيه حدوث هذا الأمر والصورة المنسوبة لعنوان السرقة مفبرك، ولم يتم نشره في الموقع المذكور ، وهو ما يمكن وصفه بكذبة نيسان/أبريل.

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا ألبوم "سهران"، وضم 12 أغنية جديدة بالإضافة إلى أربعة أغنيات تم طرحها منفردة في الصيف الماضي.

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