سلمان خان يواصل أعماله الخيرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - يواصل النجم الهندي ​سلمان خان​ أعماله الخيرية من خلال التبرعات ومساعدة المحتاجين لمواجهة أزمة ​فيروس كورونا​، إذ أعلن عن تقديمه للدعم المالي لأكثر من 25 ألف شخص من عمال المياومة المتضررين من الأزمة الحالية، وخاصة الأشخاص الذين يعملون في مجال صناعة الأفلام في بوليوود.

وكان كشف هذا الفيروس أيضاً عن جانب إنساني في شخصية خان، وذلك بعد أن قام سابقاً بصرف المستحقات المالية لمدة أسبوعين مقدما لكافة الفنيين والعاملين وصغار الممثلين في فيلمه الجديد "رادهي" على الرغم من توقف أعمال التصوير إلى ما بعد 31 آذار/مارس المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية كورونا.

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