ناصر عباس يغضب جاستن بيبر.. والأخير يحظره!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الفنان الكويتي ناصر عباس ضجة كبيرة يوم أمس بعد اقتحامه بثا مباشرا للفنان العالمي جاستن بيبر، وإصراره على الغناء معه.

وفي التفاصيل بدأ عباس بإرسال تعليقات بشكل متكرر دون توقف خلال بث بيبر يطلب منه الغناء معه؛ ما أغضب الفنان العالمي، والذي طلب منه التوقف؛ لأنه يمنعه من مشاهدة تعليقات بقية الأشخاص، وقال له بأنه لن يغني معه وعليه التوقف، ويبدو أن إلحاج عباس أغضب بيبر الذي قام بحظره ليتمكن من استكمال البث المباشر.

وبعد انتشار الفيديو بشكل واسع انقسمت التعليقات حول ما حصل مع الفنان الكويتي، فسخر البعض منه ومن إذلال نفسه أمام نجم عالمي، وتعرضه لموقف محرج، بحسب تصريحاتهم.

وفي المقابل رأى آخرون أن موقف الفنان طريف ولا يوجد به أي إذلال، فيما انتقد آخرون قيام بيبر بحظر الفنان الكويتي فهو بالنتيجة من أحد متابعيه ويحق له طلب ما يريد.

لكن حجم السخرية كان كبيرا على الفنان الكويتي، فالبعض طالبه بإغلاق حساباته والابتعاد حتى ينسى الناس ما حصل معه، وتمنى آخرون أن لا يضعوا أنفسهم يوما بموقف مماثل لما حدث مع عباس.

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ومن جانبه، يبدو أن الفنان الكويتي لم يتأثر بالأمر وتجاهل السخرية، حتى إنه كرر فعلته مع الفنانة العالمية ماديسون بير، طالبا منها الغناء معها، كما نشر عباس عبر حسابه في تويتر تغريدة أكد فيها أن بيبر اكتفى بالتهديد، ولم يقم بحظره أبدا.

يذكر أن ناصر عباس هو فنان إيراني الأصل مقيم في الكويت من مواليد عام 1995، دخل المجال الفني في عام 2010 ومازال مستمرا فيه، كما أن أخاه هو الفنان عبد الله عباس وعمه جاسم عباس،.

ومن أبرز أعماله، مسرحية عودة شيزبونة التي عرضت مؤخرا ولاقت صدى جماهيريا، ومدينة التفاح وعودة السلاحف ومدينة البطاريق.

وشارك الفنان بعدد من المسلسلات الكويتية التي حققت نجاحا عربيا واسعا، من بينها امرأة تبحث عن المغفرة إلى جانب الفنانة زهرة عرفات، وذاكرة من ورق إلى جانب شجون الهاجري، وفي عام 2018 شارك في عملين هما روتين إلى جانب إلهام الفضالة، وعطر الروح إلى جانب هدى حسين.