الاتهامات تُلاحق المطربة المصرية إيناس عز الدين وتوقعات بشطبها من نقابة الموسيقيين

يجتمع مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر الأحد 5 أبريل- لبحث اتخاذ إجراء قانوني ضد المطربة إيناس عز الدين، بعد إدعائها الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وصرح محامي النقابة علاء عامر، أنه سيتم إتخاذ إجراء قانوني ضد إيناس عزالدين، لما سببته من ذعر للمواطنين ونشر بلبلة وتصدير صورة خاطئة عن مصر أمام العالم، خاصة أنهم تأكدوا من أنها لم تكن مريضة من الأساس، وقد تصل العقوبة إلى شطب عضويتها، وذلك حسب قانون النقابة، لكن القرار النهائي سيصدر بعد اجتماع المجلس يوم الأحد المقبل.

وكانت إيناس عز الدين، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا من خلال فيديو لايف عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، وتم نقلها بواسطة الإسعاف لمستشفى حميات إمبابة فجر أمس وتم حجزها وتم سحب عينة منها، وأحدثت جدلا واسعا عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، إلا أن التحاليل أثبتت سلبية إصابتها بكورونا.

وقدم أيمن محفوظ المحامي، بلاغاً للنائب العام ضد المطربة ايناس عز الدين حمل رقم لسنة 18213 2020 عرائض اتهم فيه المطربة بالإساءة لسمعة مصر وتكدير السلم والأمن المجتمعي، وجاء في نص الاتهام: "أطلت المطربة المغمورة إيناس عز الدين بادعاء إصابتها بمرض كورونا بفيديو على حسابها الشخصي، جاء به بأن مستشفي حميات إمبابة بها بعض الافات والحشرات وعدم توافر الأجهزة والادوية لمكافحه فيرس كرونا بالمستشفي، وأن هذا التصرف يهدف إلى هدم الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحه الوباء العالمي، لقد ساهم هذا الفيديو في استغلال القنوات المعاديه لمصر في الاساءة لسمعة مصر وتكدير السلم والأمن المجتمعي في وقت كان على تلك المطربة أن تحسب حساب تصرفاتها وأننا في وقت لابد أن نتحد فيه جميعا مع الدولة ومؤسساتها".

كما تقدم المحامي حسن عمر إبراهيم المحامي، والمحامية دينا هشام محمد المقدم، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد إيناس عز الدين، جاء في نصه، أنه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من وباء أصاب العالم بأكمله وما تقوم به الدولة من مجهودات جبارة وملموسة لدى العامة للخروج من تلك الأزمة والحفاظ على أرواح شعب مصر العظيم، وما ستواجه من تبعات ذلك وإعلان منظمة الصحة العالمية، بأنه وباء عالميًا، مما يتطلب التكاتف وإعلاء المصلحة العامة لمواجهة ذلك الوباء، إلا أنه يوجد بعض القلة التي تحاول التشكيك والتقليل من هذا الدور العظيم، عن طريق نقل ونشر وبث الأخبار الكاذبة، التي تضلل الرأي العام، وتحاول زعزعة الثقة داخل المجتمع ونشر الذعر ومساعدة المتربصين من الخارج وأعداء الدولة المصرية على ذلك.

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