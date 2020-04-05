شارون ستون تستمر فى دعمها للأطباء وتدشن حملة للتبرع للصليب الأحمر

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"الخليج 365" من بيروت: تستمر النجمة العالمية شارون ستون، في مواصلة دعمها للأطباء والممرضين من مختلف أنحاء العالم، في ظل الأزمة العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتشارك من حين لآخر بمقطع فيديو تدعم فيه أصحاب الرداء الأبيض.
وفى فيديو جديد ظهرت فيه الممثلة ذات الـ 62 عاماً، حرصت على تدشين حملة تبرعات جديدة لمنظمة الصليب الأحمر لمواصلة أعمالهم الخيرية في إنقاذ الأرواح، ونشرت ستون مقطع الفيديو عبر حسابها بموقع انستجرام، مطالبة متابعيها بالتبرع لتلك الحملة من أجل أنقاذ العالم من تلك الأزمة الصحية.
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