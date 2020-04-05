ليدنسي لوهان تطرح Back To Me بعد غياب 12 سنة

"الخليج 365" من بيروت: طرحت الفنانة ليندسي لوهان أغنيتها Back To Me بعد غياب عن الغناء دام 12 عاماً، منذ آخر عمل صدر لها عام 2008 وكان بعنوان Bossy.
وتعبر كلمات الأغنية الجديدة عن الماضي المضطرب للنجمة ذات ال 33 عاماً، ومرحلة إدمانها على الخمر. حيث تقول كلماتها: "حياتي مليئة بصفحات ممزقة، كنت ضعيفة ومعدية، ولكنني اعود، اعود لذاتي، أعرف أن كل شيء يتغير".
وكانت لوهان قد روجت للأغنية عبر حسابها الرسمي على الإنسغرام قائلة: الأغنية تتحدث عن إعادة إكتشاف الذات وتقبلها، عزل نفسك عن الضجيج والمضي الى المستقبل متخلياً عن الماضي بكل ما فيه، والعيش في الحاضر.
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