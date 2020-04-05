شكرا لقرائتكم خبر عن آدي اللي بناخده من المكرونة .. كوميديا فيفي عبده على أغنية الإكس ابن الإيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة فيفى عبده ، عن كيفية قضاء أوقاتها في وقت حظر التجوال، لمواجهة فيروس كورونا، وقدمت وصله رقص كوميدية مستخدمه فلتر تيك توك، وظهرت بشكل ممتلئ، وكتبت فيفى على الفيديو التي نشرته عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:"قشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا اكس كيوز مي أدي اللي اخدتو من المكرونة و اللازانيا ربنا يستر".

وخلال الأيام الماضية أعلنت فيفي عبده قبولها تحدي الخير من الفنانة غادة عبد الرازق والفنانة هند صبرى، وذلك بمبادرة تحدى الخير، للتكفل بعدد من الأسر المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد لمدة شهر، مؤكدة تكفلها بـ100 أسرة.

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ونشرت فيفي عبده فيديو لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت به مرتدية الحجاب، تعلن بها قبول التحدي، قائلة: "قبلت تحدي الخير لأهل الخير من غادة عبد الرازق وهند صبري اللي تحدوني.. أنا متكفلة ب 100 أسرة ياريت كل الناس تعمل كدة محتاجين أكتر من كدة مليون مرة لمصر وربنا يحفظ بلدنا وجيشنا ورئيسنا وشعبنا".وتابعت :"بتحدي يسرا وإلهام شاهين وأحمد السقا وغادة عادل ونيللي كريم ونادية الجندي ونبيلة عبيد".

وكانت فيفي عبده قد ظهرت منذ أيام، في فيديو مع الفنانة غادة عبد الرازق، من داخل إحدى الطائرات وهي ترتدى "الكمامة" خوفا من فيروس كورونا، ورفعت فيفى شعارا جديدا لمواجهة الفيروس وهو "كورونا خمسة مكرونا"، بدل من شعارها القديم "خمسة مواااااه"، ونال الفيديو إعجاب العديد من متابعيها.