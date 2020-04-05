شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر الكبير صلاح فايز صنع نجومية أنغام وتسبب فى نجاح هاني شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل في الساعات الأولي من صباح اليوم، الشاعر الكبير صلاح فايز عن عمر ناهز 86 عاماً، بعد معاناة مع المرض، وهو يعتبر من أعمدة الأغنية المصرية واستطاع ان يضع بصمة في الساحة الغنائية، وتعاون في العديد من الأغنيات الناجحة مع كبار المطربين أمثال محمد فوزي وشادية ومحرم فؤاد وسعاد محمد وهاني شاكر وسميرة سعيد وعمر فتحي.

الشاعر صلاح فايز كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في نجاح مطربين أصبحوا نجوم في السالحة الغنائية حاليا، في مقدمتهم الفنان هانى شاكر امير الغناء العربي، اذ قدم له العديد من الأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا وساهمت في إبراز هاني شاكر منها، أغنية كده برضه يا قمر التي عرفه الجمهور من خلالها، كما قدم له أغنية معقول نتقابل تانى، وأغنية مشتريكى، وغيرها

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وليس ذلك فقط فكان سببا كبيرا في نجاح المطربة أنغام وهي أكثر المطربين اللاتي غنوا من كلمات الراحل بعدد ٨ أغنيات تقريبا، حيث قدم لها بالتعاون مع والدها الموسيقار محمد على سليمان عدد من الأغنيات تعد بصمة فارقة في حياة أنغام منها، اغنية تسمحلي، اغنية ببساطه كده، قالوا احلويتي، اغنية في الركن البعيد الهادي، اغنية انا وانت، اغنية واحشني، يا والدي، اغنية بكره بعيد، بارسم لك صور.

وتعاون أيضا صلاح فايز مع العديد من المطربين وحقق نجاح كبير بهذه الأغنيات، منها اغنية الحب الحقيقي للفنانة شادية، اغنية وحشتني للفنانة سعاد محمد، اغنية بعد بيتنا ببيت كمان للفنان محمد فوزي، اغنية غدارين للفنان محرم فؤاد، اغنية انتهينا من العتاب للمطربة اصالة نصري، كما قدم للديفا سميرة سعيد ٣ اغنيات هم، واما مالي، يا ليالي، يا مالكي.