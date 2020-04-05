شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد يروج لأغنية ابنه عبد الرحمن "على النية": إن شاء الله تعجبكوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان الشاب عبد الرحمن عيد، ابن النجم سيلمان عيد، أغنية جديدة بعنوان "على النية"، من كلمات أحمد فارس، ألحان محمد الجندلى، توزيع أحمد حسام، هندسة الصوت بلال عبد الله، جيتار باسم سعيد، كلارينت حموسو، قانون أحمد قمرى.





من جانبه، حرص الفنان سليمان عيد، على الترويج للأغنية وقام بنشرها عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "اسمعوا اغنية ابنى عبد الرحمن (على النية) على اليوتيوب والفيسبوك والساوند كلاود وإن شاء الله تعجبكوا".

سليمان عيد، دخل مؤخرا عالم "تيك توك"، الذى يمكن المستخدمين، من استغلال صوت المطربين فى الأغانى، مع القيام ببعض الحركات وكأن المستخدم هو الذى يقوم بالغناء.

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وكان الفنان سليمان عيد قد نشر مشهد كوميدى ساخر جديد، وهو يقف أمام المرآة ويرقص على ألحان أغنية "أدام مرايتها تدلع براحتها" للمطرب عمرو دياب، وظهر الفنان سليمان عيد بدورين فى مقطع الفيديو، حيث أدى دور امرأة تقف أمام المرآه فى حيرة لاختيار ملابسها، أما المشهد الآخر لرجل يبدو زوجها حيث تركها وغادر المنزل بعد تأخرها فى ارتدائها.





يذكر أن آخر أعمال سليمان عيد كان مسلسل "هوجان"، الذى شارك به فى السباق الرمضان الماضى، وجسد فيه شخصية المحامى مجدى "مجدى فتلة"، وهو شخص يسيطر عليه الشر، وهو دور بعيد عن الكوميديا على غير عادة سليمان عيد، كما شارك أيضاً فى مسلسل "البرنسيسة بيسة" مع النجمة مى عز الدين وإخراج أكرم فريد.





مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، عبير صبرى، صلاح عبد الله، رياض الخولى، "أوس أوس"، ميرنا نور الدين، عارفة عبد الرسول، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، إنتاج شركة "سينرجى".