- 1/2
- 2/2
متابعة بتجــــــــرد: أثارت الفنانة ياسمين صبري حالة من الجدل بعدما نشرت صوراً عبر خاصية “ستوري” بحسابها على “إنستغرام” تكشف عن تواجدها في يخت وسط البحر، وهي نفس الصور التي نشرها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعدها بساعات.
وانتشرت أخبار تزعم بأن الثنائي قررا الزواج خصوصًا بعد شعورهما أن إقامة حفل زفاف ضخم في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا أمراً مستحيلاً.
لكن مصدر مقرب من ياسمين صبري أكد أن كل ما تردد حول زواجها مجرد شائعات أزعجتها، وأن حفل الزفاف سيقام بعد انتهاء شهر رمضان واطمئنان ياسمين على ردود الأفعال حول مسلسلها الجديد “فرصة تانية”.
وكانت حالة من الغضب سيطرت على النجمة ياسمين صبري بعدما اكتشفت وجود حسابات وصفحات مزيفة لها على موقع “فيسبوك”، الأمر الذي دفعها للإدلاء بتصريحات صحافية تحذر جمهورها من التواصل مع هذه الصفحات.
وأوضحت ياسمين أن هذه الصفحات تطلق تصريحات غير صحيحة فنية وشخصية على لسانها، مؤكدة أن علاقتها بالـ”سوشيال ميديا” تقتصر على موقعي “إنستغرام” و “تويتر”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تواجدهما في يخت بوسط البحر.. حقيقة زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.