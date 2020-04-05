بعد تواجدهما في يخت بوسط البحر.. حقيقة زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

متابعة بتجــــــــرد: أثارت الفنانة ياسمين صبري حالة من الجدل بعدما نشرت صوراً عبر خاصية “ستوري” بحسابها على “إنستغرام” تكشف عن تواجدها في يخت وسط البحر، وهي نفس الصور التي نشرها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعدها بساعات.

وانتشرت أخبار تزعم بأن الثنائي قررا الزواج خصوصًا بعد شعورهما أن إقامة حفل زفاف ضخم في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا أمراً مستحيلاً.

لكن مصدر مقرب من ياسمين صبري أكد أن كل ما تردد حول زواجها مجرد شائعات أزعجتها، وأن حفل الزفاف سيقام بعد انتهاء شهر رمضان واطمئنان ياسمين على ردود الأفعال حول مسلسلها الجديد “فرصة تانية”.

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وكانت حالة من الغضب سيطرت على النجمة ياسمين صبري بعدما اكتشفت وجود حسابات وصفحات مزيفة لها على موقع “فيسبوك”، الأمر الذي دفعها للإدلاء بتصريحات صحافية تحذر جمهورها من التواصل مع هذه الصفحات.

وأوضحت ياسمين أن هذه الصفحات تطلق تصريحات غير صحيحة فنية وشخصية على لسانها، مؤكدة أن علاقتها بالـ”سوشيال ميديا” تقتصر على موقعي “إنستغرام” و “تويتر”.