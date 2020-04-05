نادية الجندي في موقف محرج بسبب أحمد السقا

متابعة بتجــــــــرد: نشر الفنان أحمد السقا على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة من كواليس برنامج “اغلب السقا” الذي يعده ليقدمه خلال شهر رمضان المقبل.

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من متابعيه، ومن بين التهاني التي تلقاها السقا كانت تهنئة ‏من الفنانة نادية الجندي التي قالت في تعليق: “مبروك وبالتوفيق والنجاح”.‏

تعليق الجندي لم يعجب إحدى المتابعات التي انتقدتها قائلة: “سبحان الله هو لو ما ‏كانش فنان مشهور والله يا أستاذة نادية ماكنتيش هنأتيه، لكن عشان فنان ومشهور يبقى لازم تهنئة والله يا أستاذة أنا بتعصب لأن ربنا ‏وعبيده مبيبحبوش العنصرية”.‏

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لترد الجندي على انتقاد المتابعة قائلة: “لا حضرتك مش كده لأني اتعاملت معاه عن قرب في المسلسل الجديد وفي غربة وسفر ‏خارج بلدنا ولمست فيه نموذج للفنان الملتزم المحترم اللي بيحب فنه وعمله وبيحترم جمهوره”‏.

يذكر أن السقا انتهى من تصوير فيلمه “العنكبوت” مع منى زكي وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد ‏سليم، ‏ومحمد ‏لطفي، ‏وزكي فطين عبد الوهاب، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر القادم بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن نادية الجندي تواصل تصوير مسلسلها “سكر زيادة” الذي تلتقي فيه لأول مرة مع النجمة نبيلة عبيد، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2020، وهو مأخوذ من فورمات أمريكي وتدور أحداثه في إطار كوميدي ويشارك في بطولته سميحة أيوب ‏وهالة ‏فاخر ‏إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، أحمد فهمي، روجينا، بيومي فؤاد، هنادي مهني، ولأول مرة نانسي عجرم إضافة إلى عدد آخر من الفنانين‎.‎