متابعة بتجـــــــرد: طرح الفنان اللبناني فضل شاكر، أغنيته الجديدة بعنوان “بتوحشيني”، عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد وتوزيع علي أباظة.
وتقول كلمات الأغنية: “لما بتوحشيني بحط إيدي على قلبي، كأني بضمك ليا، واسمع صوتك جوه مني، وأنا مغمض عينيا، وافتكر كل اللي بينا، ده اللي بينا من شويه”.
يذكر أن شاكر طرح سبتمبر الماضي أغنية “يا ترى”، عبر موقع “يوتيوب”، وهي كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد يوسف، وتوزيع زاهر ديب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو – فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة “بتوحشيني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.