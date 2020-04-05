بالفيديو – فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة “بتوحشيني”

متابعة بتجـــــــرد: طرح الفنان اللبناني فضل شاكر، أغنيته الجديدة بعنوان “بتوحشيني”، عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد وتوزيع علي أباظة.

وتقول كلمات الأغنية: “لما بتوحشيني بحط إيدي على قلبي، كأني بضمك ليا، واسمع صوتك جوه مني، وأنا مغمض عينيا، وافتكر كل اللي بينا، ده اللي بينا من شويه”.

يذكر أن شاكر طرح سبتمبر الماضي أغنية “يا ترى”، عبر موقع “يوتيوب”، وهي كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد يوسف، وتوزيع زاهر ديب.