عمر العبداللات يشهر سلاحة أمام الكورونا

أثارت الأزمة الإنسانية التي يمر بها العالم من جراء الغزو الفيروسي كورونا، إحساس “صوت العروبة” الفنان عمر العبداللات الذي أشهر سلاحه في ميدانه الخاص الثقافة والفن، وأطلق قصيدة مغناة بأسلوب البادية الأردنية بعزف آلة الربابة حملت عنوان “كورونا” كتبها الشاعر السعودي الدكتور صالح الشادي، تصدى العبداللات للعديد من المشاهد التي حصلت في دول العالم العربي والعالم أجمع، تجملت بصوته العذب في الأداء، والذي قال فيها:

قالت وش اللي حصل ؟ وين الحقيقة وين؟ وش غيّر الحال ياالله جعلها خيره.. واشنطن اليوم تشكي حالها وبكين.. والكل ينشد عن الحاصل وتفسيره.. قلت الله أدرى ولا ندري ولا تدرين

وقد طرح عمر العبداللات الأغنية “كورونا” من خلال قناته الرسمية في موقع “اليوتيوب” متضمنة كلمات القصيدة وأبياتها، ضمن مونتاج فيديو إختار مشاهده من كل مكان في العالم.