Apr 05, 2020
أثارت الأزمة الإنسانية التي يمر بها العالم من جراء الغزو الفيروسي كورونا، إحساس “صوت العروبة” الفنان عمر العبداللات الذي أشهر سلاحه في ميدانه الخاص الثقافة والفن، وأطلق قصيدة مغناة بأسلوب البادية الأردنية بعزف آلة الربابة حملت عنوان “كورونا” كتبها الشاعر السعودي الدكتور صالح الشادي، تصدى العبداللات للعديد من المشاهد التي حصلت في دول العالم العربي والعالم أجمع، تجملت بصوته العذب في الأداء، والذي قال فيها:
قالت وش اللي حصل ؟ وين الحقيقة وين؟ وش غيّر الحال ياالله جعلها خيره.. واشنطن اليوم تشكي حالها وبكين.. والكل ينشد عن الحاصل وتفسيره.. قلت الله أدرى ولا ندري ولا تدرين
وقد طرح عمر العبداللات الأغنية “كورونا” من خلال قناته الرسمية في موقع “اليوتيوب” متضمنة كلمات القصيدة وأبياتها، ضمن مونتاج فيديو إختار مشاهده من كل مكان في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر عمر العبداللات يشهر سلاحة أمام الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.