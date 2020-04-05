قصي خولي يرد متفاجئًا “ايمتى صار هالحكي”

اتخذ النجم السوري قصي خولي من “انستاستوري” منبراً ليرد على إشاعة وفاته التي تم تداولها في الساعات الماضية وذلك بخبر حمل عنوان “مقتل الفنان قصي خولي قبل قليل بشكل صادم.. والحزن يعم المدن السورية”.

ونفى “خولي” الخبر بنفسه عبر حسابه على Story حيث علّق بالقول: “العمى ايمتى صار هذا الحكي؟؟؟ والله ما خبروني إنو هيك صار معي، يحرق حريشون هالمواقع أكيد بتعرفوا شو يعني يحرق حريشون بالسوري، هي بتجي بمعنى يفضح عرضون، كمان اتقل شوي اذا بدكن الحقيقة”.

نذكر ان “قصي” كان قد احتفل بعيده، في الأول من نيسان، حيث قام بنشر فيديو له من دون إضاءة وهو يحتصن ابنه “العميد” ويساعده على النوم من خلال الغناء. وعلق على الفيوديو بالقول: “أصبح عمري ٤٤ سنة يا بابا ولكن بوجودك اختلف معنى السنين ورأيت نورك في حياتي. في مثل فارسي بِقول “من ليس له ولد ليس في عينيه نور” وانت نور عيوني يا ابني”.

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أتى فيديو قصي مع ابنه ليرد بطريقة غير مباشرة على فتاة تدعى مديحة الحمداني فاجأت مؤخراً رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإنتشار فيديو لها تتحدث فيه عن أنها والدة ابن “خولي”، وظهرت منهارة تبكي اثناء حديثها عن المصاعب التي تواجهها بسبب قصي الذي وصفته بأنه ليس أباً مثالياً.

هذا الموضوع أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، إلتزم قصي الصمت منذ بداية الازمة، إلا انه ردّ بطريقة غير مباشرة على اتهامات زوجته بعدم رعايته لإبنه بأن بدل صورته على تويتر وانستغرام بصورة وهو يحمل ابنه.

نشير ان “خولي” كان قد فاجأ الجميع بالاعلان في صيف 2019 وبشكل مفاجئ أنه رُزق بمولوده الأول أسماه “العميد” دون الكشف عن تفاصيل أخرى.