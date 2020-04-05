مصارعة WWE WrestleMania 36 الأغرب في التاريخ.. من دون جمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غيّر فيروس كورونا المُستجد مجرى أحداث العالم بأسره وعلى جميع الأصعدة، ووصل التغيير حد مُصارعة WrestleMania "رسلمانيا" بدورتها الـ 36، حيث وصفها موقع CNet "الأغرب على الإطلاق".

وتمّ إجراء بطولة WrestleMania 36 هذه المرّة في حلبة WWE's Performance Center للتدريب بدلا من ملعب Raymond James "رايموند جايمس" في مدينة تامبا، فلوريدا، وذلك بسبب الإغلاقات التي تسبب بها تفشّي فيروس كورونا.

وللمرّة الأولى في تاريخ البطولة، تمّ تقسيم مُبارياتها على مدار يومين مُنفصلين، بدلا من إنهاء فعالياتها في ليلة واحدة - كالعادة، فضلا عن إقامتها من دون جمهور، وذلك تطبيقا لنصائح مُنظّمات الصّحة العالمية من التّباعد الاجتماعي والحجر المنزلي الوقائي للحد من انتشار الفيروس.

وفي ظلّ ما يمرّ به العالم من عَقبات تفشّي "كوفيد-19"، صرّح موقع CNet بأنّه كان من الأفضل على WWE "المصارعة العالمية الترفيهية" تأجيل البطولة الـ 36 من رسلمانيا، لكن ومع ذلك فقد مضت قُدما وأقامت المُباريات.

وفي الليلة الأولى من البطولة، تمكّن البطل العالمي "برون سترومان" من الفوز على "غولدبيرغ"، لكنّ من أكثر اللقطات التي تمّ تداولها في الليلة الماضية، هي عندما قفز "كيفين أوينز" وضرب "سيث رولينز" بالطاولة.

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ومع انتهاء مُباريات اليوم الأول، تصدّر "بروك ليسنار" عناوين الصّحف العالمية بفوزه على "درو ماكنتاير إدج"، والذي سيُبارز في الليلة الثانية "راندي أورتون".

من أهم أحداث ليلة الأمس، كانت مُباراة "أندرتيكر" ضد "آي جاي ستايلز"؛ إذ تمّ وصفها وكأنها مأخذوة من فيلم سينمائي؛ إذ كان ستايلز على وشك التّغلب على أندرتيكر ودفنه في مُبارزة "القتال الممتد"، وبدأ بالفعل بطمر الرّمل عليه، وفي تلك اللحظة انتقل أندرتيكر خلفه. وفي وقت لاحق، استخدم أندرتيكر سلطاته السحرية لإحداث انفجار، وبعدها دفن أندرتيكر ستايلز.

وفي مُباراة أخرى، استطاع المُصارع الكندي "سامي زين" من الحفاظ على بطولة القارات "إنتركونتيننتال"، وذلك عندما تغلّب على "دانيال بريان" بركلة "الهالوفا".

أمّا المُصارعِة "بيكي لينش"، فقد حافظت على بطولة السيّدات الخام Raw Women's Championship، بتغلّبها على المُصارعِة "شاينا بازلر".