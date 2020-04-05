منة فضالي تثير قلق الجمهور: هفضل وحيدة لحد ما أموت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة المصرية منة فضالي، قلق جمهورها وزملائها من الوسط الفني، بمنشور غريب كتبته عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك".

ويبدو أن منة تمر بحال نفسية سيئة للغاية هذه الأيام؛ إذ كتبت: "اكتشفت إني حفضل وحيدة لحد ما أموت".

وأضافت فضالي: "عمري ما حيكون في حد في حياتي بيحبني أبدا أو يكون باقي عليا، الحمدلله على نعمة الرضى".

facebook

ولاقى منشور منة تفاعلا كبيرا عبر حسابها الشخصي، خاصة من نجمات الفن اللاتي قدمن لها الدعم وطلبن منها التماسك وإبعاد هذه الأفكار من رأسها.

فقالت الفنانة إنجي خطاب في تعليق على منشورها: "ليه كدا، بعد الشر عليكي يا حبيبتي اللي ميحبيكيش يبقي حمار وهو اللي خسران ربنا هيعوضك بالحب الحقيقي اللي يصونك إن شاء الله وأنا بحبك متقوليش كدا".

فيما كتبت الفنانة عبير صبري: "متقوليش كده ربنا ينجينا وكل حاجة حلوة هتحصل إن شاء الله وأنا بحبك".

كما علقت السيناريت المصرية إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، قائلة: "ليه يا منة ماتقوليش كده حبيبتي"، وكتبت الفنانة إنجي شرف: "ما تقوليش كدة كلنا جانبك وبنحبك".

Advertisements

ولم توضح منة سبب حزنها؛ إذ اكتفت بوضع علامة الإعجاب أو القلوب على تعليقات زملائها ومتابعيها، دون الرد عليهم؛ ما يؤكد عدم رغبتها في البوح بأي تفاصيل عن الأزمة التي تمر بها حاليا، رغم إلحاح بعضهم في سؤاله لها عن سر كتابة هذا المنشور.

وكانت منة فضالي، كشفت في وقت سابق للمرة الأولى، كواليس زواجها سرا من الملحن محمد ضياء، والأسباب التي دفعتهما للانفصال بعد 6 أشهر فقط من الزواج.

وقالت منة في لقاء تلفزيوني: "ضياء تقدم للزواج مني لكن والدتي اعترضت على هذه الزيجة، لذا احتراما لوالدتي واحتراما له بسبب ابنه تزوجته في السر".

وأضافت: "هذه التجربة مرت سريعا حيث لم تستمر سوى 6 أشهر، بعدها طلبت الانفصال بسبب ضربه لي".

وأوضحت: "ضربني مرة.. هو كان عنده اعتراض إني أكمل تمثيل وطول الوقت كان بيتخانق بسبب اللبس والخروج والحفلات، طبعا دي حاجة تخصه لإنه رجل، بس أنا برضه ست بشتغل مينفعش يتقالي لأ لأ على طول".

وأردفت: "كان بيخاف عليا جدا وبيغير عليا جدا وأنا بحترم ده بس مش طول الوقت"، لافتة إلى أنه شخص جيد جدا وتجمعهما صداقة حتى الآن.

وأشارت إلى أنها خاضت تجربة حب أخرى لكنها لم تكلل بالزواج، موضحة: "كان هذا الشخص يكبرني بـ 21 عاما ومهتما بي دوما، وأنا كنت صغيرة في السن".