راندا البحيري تُؤكِّد على أن "يديها تآكلت مِن كثرة استخدام الصابون"

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستغرام"، معلقة عليها: "يا باشا إيدي باشت من كتر الصابون".

وصاحبت الصورة العديد من تعليقات متابعيها، حيث قال أحدهم: "يا باشا كده الصابون مش هيكفي 3 أيام مش 3 شهور"، وقالت أخرى: كلنا زيك".

وتنتظر راندا البحيري، طرح فيلم "أسوار عالية" المقرر طرحه قريبا فى دور العرض، حيث تجسد من خلاله فتاة لديها طموحات وأحلام كبيرة تحاول الوصول إليها.

"أسوار عالية" تدور أحداثه حول تتبع مسارات اجتماعية مختلفة داخل المجتمع المصري، متناولة العلاقات المتشابكة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، كما يعرِج على تجارة المخدرات وآثارها السلبية في المجتمع والناس، وهو من بطولة أحمد العوضي ورانيا يوسف وراندا البحيري.

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