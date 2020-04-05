عمرو يوسف يُؤكِّد على عقده اجتماعًا "أونلاين" للتحضير للفيلم الجديد

أكَّد الفنان عمرو يوسف أنه عقد اجتماع "أونلاين" مع المخرج طارق العريان والكاتب تامر إبراهيم وغيرهما للتحضير للفيلم الجديد. وأضاف عمرو يوسف خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"، أنه يتناول فيتامين c وفيتامينات متعددة ويشرب مشروبات ساخنة ولا يتحرك من منزله إلا للضرورة القصوى ويغسل يده باستمرار اتباعًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

وأوضح يوسف أنه تعلم من أزمة "كورونا" أن يحوِّل الجانب السلبي لإيجابي واستغل الفترة التي يجلسها في القراءة والتواصل مع ابنته وزوجته مضيفًا: "لو متعلمناش دورس من اللي بيحصل يبقى منستاهلش الحياة".

وتحدث يوسف عن تعهده بتكفل بعض الأسر المضارة من إجراءات مجابهة كورونا رغم التزاماته المادية، مشيرًا إلى أنه يشعر بمن هم أقل منه: "كلنا علينا أقساط والتزامات وفلوس والوباء اللي جالنا ورانا حاجات كنا محتاجين نشوفها بشكل كويس"، وأوضح أن وزنه زاد 4 كيلو بسبب الحظر.

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